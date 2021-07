Dupla de 49er desce um lugar com desclassificação numa das regatas

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa caíram um lugar, para o 10.º - o último de acesso à Medal Race -, na classificação de 49er nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, após seis regatas e da desclassificação na última desta quinta-feira, em Zushi.



A dupla portuguesa foi sétima na primeira regata do dia e desclassificada na segunda, somando 39 pontos, a três dos brasileiros Marco Grael e Gabriel Borges, nonos colocados e que esta quinta-feira venceram a segunda regata, e a seis dos australianos Will Phillips e Sam Phillips, que desceram do terceiro para o oitavo lugar.

A competição é liderada pelos britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithell, com os mesmos 18 pontos dos espanhóis Diego Botin le Chever e Iago López Marra. Os dinamarqueses Jonas Warrer e Jakob Jensen, vencedores da primeira regata do dia, subiram ao terceiro lugar, com 20.

A competição prossegue na sexta-feira, com mais três das 12 regatas, em Kamakura, a partir das 12:05 locais (04:05 em Lisboa).