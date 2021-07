Campeão Brasil inicia defesa do título de voleibol a derrotar a Tunísia

O Brasil iniciou a defesa do título de campeão olímpico de voleibol, conquistado no Rio'2016, com um triunfo por 3-0 sobre a Tunísia, em jogo referente ao grupo B do torneio de Tóquio'2020.

A seleção brasileira venceu pelos parciais de 25-22, 25-20 e 25-15, em cerca de uma hora e 20 minutos, numa partida em que a resistência da Tunísia durou apenas o primeiro set, em que se manteve na discussão até aos 18-18.

A experiência da seleção brasileira, com destaque para Wallace, Douglas e Lucarelli, fez pender o parcial a seu favor na parte decisiva, o que lhe permitiu fechar aos 25-22, em 29 minutos, e embalar para um triunfo tranquilo no jogo.

A Tunísia ainda liderou parte do segundo parcial, mas o Brasil voltou a revelar-se superior e venceu por 25-20, em 29 minutos, e sentenciou o encontro com novo triunfo no terceiro set, por 25-15, tirando partido do cansaço do adversário.

Finda a era de Bernardo Rezende, que irá treinar a França após orientar o Brasil na conquista de 19 medalhas de ouro, entre as quais duas olímpicas em Atenas'2004 e Rio'2016, o sucessor Renan Dal Zotto entrou da melhor forma em Tóquio'2020.