Russos derrotam Estados Unidos e somam segundo triunfo no torneio de voleibol

A Rússia, a competir sob bandeira do seu comité olímpico, venceu esta segunda-feira por 3-1 os Estados Unidos, em jogo da segunda jornada do Grupo B do torneio masculino de voleibol de Tóquio'2020, disputado na Ariake Arena.

Numa reedição do encontro de atribuição da medalha de bronze no Rio'2016, a seleção russa vingou a derrota por 3-2 e venceu pelos parciais de 25-23, 27-25, 21-25 e 25-23, tirando partido da falta de consistência do jogo dos norte-americanos.

A Rússia impôs-se nos momentos decisivos e na parte final dos parciais, com especial destaque para o quarto e último set em que anulou uma desvantagem de quatro pontos, aos 20-16, para evitar a negra com um triunfo por 25-23.

Campeã olímpica em Londres'2012, a Rússia somou o segundo triunfo em Tóquio'2020, após a vitória na jornada inaugural por 3-1 frente à Argentina, enquanto os EUA somaram o primeiro desaire, depois de terem derrotado a França, por 3-0.

O encontro foi marcado por sucessivas igualdades e alternância na liderança do marcador, mas sempre com o sinal mais a pertencer à seleção russa na parte final dos parciais, explorando os erros e a intranquilidade da equipa dos EUA.

O norte-americano Taylor Sander, com 17 pontos, foi o melhor pontuador do encontro, seguido de perto pelo russo Dmitry Volkov, com 16, e pelo compatriota Matthew Anderson, com 15.

Na terceira jornada, a disputar na quarta-feira, a Rússia vai testar a sua invencibilidade frente ao campeão olímpico em título Brasil, enquanto os EUA defrontarão a Tunísia.