Luís Frade: «Medalhas? Claro que sim, temos de apontar sempre para cima»

O pivô da seleção nacional de andebol Luís Frade prometeu esta quarta-feira que Portugal vai "viver o sonho" nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, depois do feito inédito conseguido com a qualificação.

"Era muito difícil como modalidade de grupo chegar lá, nós conseguimos, vamos viver o sonho", disse esta quarta-feira o atleta do Barcelona, de Espanha, no final de um treino na Nazaré, onde Portugal prepara a participação no torneio olímpico.

Para Luís Frade, estar nos Jogos Olímpicos "é o ponto alto para qualquer desportista", mas a presença no Japão "não é para passear nem ver as vistas", adverte. "Vamos dar o nosso melhor como até agora e representar Portugal o melhor possível. Medalhas? Claro que sim, temos de apontar sempre para cima. Se apontarmos para baixo nunca vamos chegar lá", afirmou, desejando que esta seja "a primeira de muitas presenças do andebol de Portugal nos Jogos Olímpicos".

Pedro Portela subscreve a opinião do pivô nacional: "É o sonho de qualquer jogador e eu não sou diferente. Quero muito estar presente", afirmou. O ponta-direita de Portugal vem de "uma época complicada em França", mas promete estar "pronto a ajudar a seleção". "Está um grande ambiente e estamos todos motivados e ansiosos para que cheguem os Jogos Olímpicos e fazermos uma grande caminhada", diz Portela, que também aponta às medalhas.

O jogador do Nantes, de França, acredita que Portugal está "preparado para ultrapassar" as seleções da fase de grupos e, depois, "criar novos objetivos, que passarão pelas medalhas". "Mas vamos ter uma tarefa difícil para passar o grupo. Depois pensaremos nas medalhas", avisa.

Entre os selecionados, não se sente pressão pelo facto de cinco atletas do grupo de 20 que está concentrado ter de ficar em Portugal. "Todos estão a dar o máximo para ter uma oportunidade para entrar no lote e estar nos Jogos Olímpicos. A tarefa difícil [da escolha] fica para o treinador", conclui.