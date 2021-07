Paulo Pereira mantém grupo de 20 em Melgaço

Sem novidades na convocatória, o selecionador Paulo Pereira retomou ontem a segunda fase da preparação da equipa olímpica, desta vez em Melgaço, após uma semana de trabalho com muita intensidade física na Nazaré. Do programa constam sete sessões de treinos, com ginásio. Os jogos com a Espanha na quinta-feira, em Caminha, e sábado, em Vigo, serão dois testes para aferir a capacidade dos Heróis do Mar.

“É um privilégio poder disputar dois jogos com a bicampeã europeia, embora saibamos que estamos num momento de carga. Esse constrangimento e o valor da Espanha são duas dificuldades que temos que superar. Temos tido cuidado e ao mesmo tempo sorte em relação aos contágios, esperemos que assim seja até ao final da preparação. Provavelmente, reduzirei o grupo a 18 atletas na próxima semana”, revelou Pereira.