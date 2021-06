Tiago Pereira muito próximo do apuramento olímpico no triplo-salto

Tiago Pereira está próximo do apuramento olímpico no triplo-salto, depois de ver contabilizados no ranking mundial da especialidade os pontos da recente vitória no meeting de Turku e o quarto lugar em Montreuil.

No ranking de acesso a Tóquio'2020, subiu a 31.º, o que deixa Portugal com um atleta apurado diretamente por marca para os Jogos, Pedro Pichardo, e dois em zona de acesso através da classificação, Nelson Évora e Tiago Pereira.

Para o ranking, contam os cinco melhores resultados e tanto Montreuil, com 40 pontos de classificação, e Turku, com 140, entraram para essa contabilidade, fazendo com que o atleta passe a ter 1.207 pontos, numa lista que 'fecha' com justamente com esse total.

Pedro Pichardo já está qualificado diretamente, com um salto de 17,62 metros, enquanto Nelson Évora é o 24.º do ranking de acesso a Tóquio, que vai definir os 32 que estarão em prova no Japão.

Pichardo, que foi segundo há dez diaz em Chorzow, na Superliga de atletismo, regressa à competição no meeting de Lisboa, na quinta-feira. Entretanto, Évora, que tem estado ausente das competições há meses, anunciou que volta à pista nos próximos dias - o atleta é esperado no fim de semana no Campeonato de Clubes em Espanha, ao serviço do Barcelona.