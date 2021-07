Alemanha derrota Brasil e apura-se para o torneio olímpico de basquetebol

O Brasil foi este domingo afastado do torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao perder por 75-64 com a Alemanha, na final do pré-olímpico de Split, na Croácia.

Depois de ter batido a Tunísia, a Croácia e o México, a formação 'canarinha', que liderou o jogo pela última vez no início do terceiro período (39-38), caiu face aos germânicos, liderados por 28 pontos e seis ressaltos de Moritz Wagner (Orlando Magic).

Robin Benzing, com 13 pontos, e Maodo Lo, com 10 pontos e cinco assistências, também se destacaram na equipa alemã, que não disputava o torneio olímpico de basquetebol desde 2008.

No Brasil, comandado pelo croata Aleksandar Petrovic, irmão do lendário Drazen Petrovic, destaque para os 14 pontos e quatro ressaltos de Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e os nove pontos e cinco ressaltos de Bruno Caboclo.

Em Kaunas, qualificou-se a Eslovénia, para uma primeira participação nos Jogos Olímpicos, ao vencer na final a anfitriã Lituânia por 96-85, liderada por um soberbo Luka Doncic.

Sérvia e Itália, em Belgrado, e República Checa e Grécia, em Victoria, lutam pelas outras duas vagas no torneio de basquetebol dos próximos Jogos Olímpicos.

Em Tóquio'2000, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e o vencedor de Victoria, o B por Austrália, Alemanha, o vencedor de Belgrado e a Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e Eslovénia.