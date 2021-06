Brasil arranca pré-olímpico de basquetebol com triunfo sobre a Tunísia

A seleção de basquetebol do Brasil arrancou esta terça-feira com uma vitória o torneio pré-olímpico de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao bater a Tunísia por 83-57, em Split, na Croácia.

Em jogo do Grupo B, do qual também faz parte a anfitriã Croácia, a formação canarinha, medalha de bronze em 1948, 1960 e 1964, só sentiu dificuldades no primeiro período (21-21), já que ao intervalo já liderava por 12 pontos (43-31).

Na segunda parte, a diferença nunca baixou dos 10 pontos e chegou aos 30, num embate em que a seleção da América do Sul foi liderado por 15 pontos de Vítor Benite, 11 de Rafael Hettsheimeir e 10 de Leonardo Meindl.

Por seu lado, a Alemanha sentiu mais dificuldades para superar o México, que só bateu por 82-76, no Grupo A, sendo decisivos os 17 pontos de Joshiko Saibou e os 13 de Isaac Bonga. A Rússia também integra o agrupamento.

Nos mexicanos, brilhou Francisco Cruz, com 30 pontos, sete ressaltos e seis assistências, secundado pelo poste Gustavo Ayon, autor de 18 pontos e 15 ressaltos.

Em Kaunas, na Lituânia, a Polónia superiorizou-se a Angola, no Grupo B, vencendo por confortáveis 83-64, resultado que deixa a formação africana em dificuldades, sendo obrigada a vencer na quarta-feira a Eslovénia, de Luka Doncic (Dallas Mavericks).

No Grupo A, a seleção da casa superou a Venezuela por 76-65, com 20 pontos e 11 ressaltos de Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) e 12 pontos e oito ressaltos de Domantas Sabonis (Indiana Pacers). A outro equipa do grupo é a Coreia do Sul.

Quanto ao torneio sediado em Belgrado, a anfitriã Sérvia bateu a República Dominicana por 94-76, no Grupo A - que também conta com as Filipinas -, liderada por 18 pontos e 10 ressaltos do 'gigante' Boban Marjanovic (Dalas Mavericks).

No Grupo B, o Senegal desistiu, ficando apenas Itália e Porto Rico, que se defrontam na quinta-feira.

O torneio pré-olímpico decorre em quatro sedes (Split, Belgrado, Kaunas e Victoria), cada qual com dois grupos. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais, seguindo-se a final, com os vencedores a garantirem as últimas quatro vagas para os Jogos Olímpicos.

Em Tóquio'2020, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e o vencedor de Victoria, o B por Austrália, os vencedores de Split e Belgrado e a Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e o vencedor de Kaunas.