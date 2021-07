Brasil discute apuramento para o torneio olímpico frente à Alemanha

O Brasil, que bateu este sábado o México por 102-74, vai discutir no domingo com a Alemanha, 'carrasca' da anfitriã Croácia (86-76), um lugar no torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, na final de Split.

Os brasileiros nem começaram bem (3-10) e os mexicanos ainda deram luta quase até ao intervalo (53-42), mas os sul-americanos abriram a segunda parte com um parcial de 19-2, resolvendo o encontro (72-44) a meio do terceiro período.

Vítor Benite, com 22 pontos, liderou o conjunto 'canarinho', que acertou 18 'triplos', em 34 tentados, o dobro dos conseguidos pelos mexicanos (nove em 32), liderados por 18 pontos, seis ressaltos e seis assistências de Francisco Cruz.

Na final, o Brasil, eliminado na fase de grupos no Rio'2016, vai medir forças com a Alemanha, que superou a Croácia por 86-76, mas num jogo que os anfitriões ainda comandavam por sete pontos (74-67), a 5.58 minutos do final.

Mas, os germânicos, liderados por 29 pontos, oito assistências e quatro ressaltos de Maodo Lo, fecharam o jogo com um parcial de 19-2, de nada valendo aos croatas a enorme exibição de Bojan Bogdanovic (Utah Jazz), autor de 38 pontos.

Em Belgrado, as duas meias-finais foram desequilibradas, mais a que opôs a Itália à República Dominica (79-59, com 66-38 no final do terceiro período) do que a que colocou frente a frente a anfitriã Sérvia a Porto Rico (102-84, após 81-73 já no quarto).

Vasilije Micic, MVP da 'final four' da Euroliga, ao serviço do campeão Anadolu Efes, liderou os sérvios, com 21 pontos e oito assistências, secundado por Nemanja Bjelica (Miami Heat), com 18 pontos e sete ressaltos, e Filip Petrusev, com 15 pontos.

Por seu lado, Simone Fontecchio, com 17 pontos, e Stefano Tonut, com 14, foram os melhores dos transalpinos, que vão lutar 'fora' por um lugar em Tóquio2020.

Em Kaunas, a Eslovénia ainda teve resistência da Venezuela na primeira parte (48-41), mas acabou por vencer de forma confortável (98-70), com 27 pontos e 12 ressaltos de Mike Tobey e 23 pontos, 13 assistências e nove ressaltos, em 29.35 minutos, de Luka Doncic, a 'estrela' dos Dallas Mavericks.

Na final, os campeões europeus de título defrontam o vencedor do embate entre a anfitriã Lituânia e a Polónia.

O outro apurado sairá do torneio de Victoria, onde, nas meias-finais, o anfitrião Canadá joga com a República Checa e a Turquia mede forças com a Grécia.

O torneio pré-olímpico decorre em quatro sedes (Split, Belgrado, Kaunas e Victoria), cada qual com dois grupos. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais, seguindo-se a final, com os vencedores a garantirem as últimas quatro vagas para os Jogos Olímpicos.

Em Tóquio'2020, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e o vencedor de Victoria, o B por Austrália, os vencedores de Split e Belgrado e a Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e o vencedor de Kaunas.