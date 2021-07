Chefe de Missão destaca 36 mulheres entre os 92 portugueses apurados

O chefe de Missão de Portugal Tóquio'2020 destacou este sábado a presença de 36 mulheres entre as 92 vagas conquistadas por atletas portugueses para os Jogos Olímpicos, que visam promover a igualdade de género.

"Merecedor de destaque, para já, é o facto de termos ultrapassado a meta estabelecida em Londres'2012, com a participação de 32 atletas femininas. Em Tóquio'2020 serão 36", referiu Marco Alves, em declarações ao sítio do Comité Olímpico de Portugal (COP) na Internet.

O chefe de Missão assumiu o "orgulho" pelos 92 qualificados, "igualando o número de atletas presentes no Rio'2016, num contexto em que os processos de qualificação sofreram vários constrangimentos".

Marco Alves reiterou "os objetivos contratualizados com a administração pública desportiva no final de 2017", de "alcançar duas posições de pódio, 12 diplomas e 26 posições entre os 16 primeiros classificados", assumindo-os com "segurança", face aos "resultados alcançados no contexto mundial, principalmente em 2019 e 2020".

Um dia depois de ter sido anunciada a escolha da judoca Telma Monteiro e do saltador Nelson Évora para porta-estandarte de Portugal na Cerimónia de Abertura de Tóquio'2020, em 23 de julho, Marco Alves realçou que o critério "foi o de valorizar o mérito desportivo absoluto em contexto olímpico, nuns jogos organizados sob o signo da igualdade de género, simbolicamente assinalada logo na cerimónia de abertura, com a escolha de uma atleta e um atleta para porta-estandarte".

"Neste contexto, a minha escolha teria sempre de considerar o campeão olímpico Nelson Évora e a medalha de bronze de Telma Monteiro. Esta decisão não invalida que pudessem ser outras as opções, igualmente meritórias, se o critério fosse distinto daquele que foi definido", concluiu.

Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio'2016, e o saltador Nelson Évora, campeão em Pequim2008, vão voltar a encabeçar o desfile da comitiva lusa, depois de já o terem feito em Londres'2012 e Pequim'2008, respetivamente.

Ambos vão suceder ao velejador João Rodrigues, recordista português de presenças em Jogos, com sete, que transportou a bandeira portuguesa na cerimónia de abertura no Rio'2016, naquela que vai ser a sétima vez que um representante do atletismo assume esta responsabilidade e a sexta de um judoca.

O Comité Olímpico Internacional (COI) incentivou as estruturas nacionais a designarem dois porta-estandarte, para que ambos carreguem conjuntamente a bandeira na cerimónia de abertura de Tóquio'2020.

O esforço pela igualdade de género nos Jogos Olímpicos levou a que contem com 48,8% de participantes do sexo feminino e a inclusão no programa de várias competições mistas, para um total de 18.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.