Estreantes assumem: «Nunca sonhámos ir a uns Jogos»

Gustavo Ribeiro, de apenas 20 anos, é uma das grandes novidades da comitiva de 92 atletas apurados e que a partir de hoje começam a rumar até aos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, para representar Portugal. Não apenas por ser um dos mais novos, mas também pelo facto de ir competir pelo país numa das modalidades que se estreiam no calendário de provas do maior certame desportivo: o skate.

“Claro que era um sonho desde pequenino representar Portugal nuns Jogos Olímpicos, mas nunca pensei poder fazê-lo com uma modalidade como skate. Nunca achei que fôssemos entrar no calendário, porque sempre fomos rotulados como um desporto mais rebelde, mais radical. Há três anos foi confirmado que íamos ser olímpicos e desde então tenho treinado o máximo possível para estar presente e lutar por uma medalha”, confessou o português, que já foi vice-campeão do Mundo e ainda medalha de bronze nos World Roller Games.

Quem também nutre sentimento semelhante são os surfistas, igualmente em estreia. Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira acreditam num bom resultado. “É um orgulho enorme representar o surf português em Tóquio. Para mim, os Jogos nunca foram um sonho porque nunca sonhámos ir a uns Jogos. Para nós isso não era uma possibilidade nem uma realidade. Mas assim que se tornou possível tornou-se um objetivo”, contou Kikas, que agora quer ir ronda a ronda. “Penso sempre heat a heat, mas acredito que estamos os três bem preparados para lutar por um excelente resultado. Tenho a certeza que vamos lá deixar o nosso coração. Não quero dar passos demasiado grandes. Vou fazer as coisas ao meu ritmo. Tem sido assim e tem corrido bem”, revelou o único surfista português inserido no circuito mundial de surf, que alertou ainda para as ondas muito pequenas das praias de Chiba, a cerca de 50 km de Tóquio.

Teresa Bonvalot, há muito apontada como uma das grandes esperanças do surf mundial, não esconde o seu entusiasmo. “É um privilégio representar Portugal nos Jogos Olímpicos. É incrível ter o surf no meio daquelas modalidades. Estou muito feliz por ir, mas também por ter outros dois parceiros comigo. Acho que melhor era quase impossível e as expectativas são boas. Vou deixar lá a minha garra toda”.

Yolanda Sequeira, vice-campeã mundial nos recentes Mundiais da ISA, que valeram o apuramento olímpico, destacou a importância do elevado número de atletas femininas na comitiva lusa. “Termos a equipa completa no lado das raparigas [o máximo eram duas] é muito especial. Estou muito entusiasmada por representar o nosso país e acredito que vamos fazer boa figura”, confessou.







Andebol tem altos objetivos



Com a Seleção de andebol a estagiar em Melgaço, foi o adjunto Paulo Fidalgo a marcar presença em Monsanto: “Somos equipa com objetivos altos, pese ser uma estreia inédita do andebol em Jogos. O selecionador Paulo Pereira e todos os que estão envolvidos gostamos dessa linha de pensamento. Queremos passar primeira fase para lutar pelo sonho das medalhas.”