Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Lenine Cunha são os Embaixadores Allianz Portugal para Tóquio'2020

Os surfistas Frederico Morais e Teresa Bonvalot e Lenine Cunha são os três embaixadores oficiais da Allianz Portugal para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio'2020. Esta iniciativa da seguradora insere-se na estratégia global do Grupo Allianz que, durante os próximos oito anos, será o parceiro Olímpico e Paralímpico mundial na categoria de seguros.





Apresentados esta terça-feira sede da Allianz Portugal, a escolha de Frederico Morais e Teresa Bonvalot ficou a dever-se à ligação da Allianz ao surf nacional, modalidade que apoia há longos anos e que, pela primeira vez, será modalidade olímpica, ao passo que a ligação a Lenine Cunha se deve à "relação sólida de apoio", de longa data, à carreira daquele que é o atleta mais medalhado do mundo."Temos uma grande identificação com os movimentos Olímpico e Paralímpico. Esta parceria é a mais importante em todo o Grupo Allianz. Sabemos que o desporto une e queremos sentir essa mesma união com os nossos colaboradores, clientes e parceiros. O Lenine já faz parte da Allianz desde 2013 e é um exemplo de superação. É para nós um orgulho continuar a apoiá-lo. O Frederico e a Teresa são dois surfistas de altíssimo nível e é para nós um privilégio poder contar com eles como embaixadores da nossa marca. O que mais valorizamos no surf é o contacto e respeito pela natureza, a paixão e o empenho que se tornam modo de vida. Ficamos muito contentes por ser finalmente considerado uma modalidade olímpica. É uma honra ver a nossa marca associada a duas marcas tão fortes, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos", explicou Teresa Brantuas, CEO da Allianz Portugal.