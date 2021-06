Guarda-redes do Benfica convocada para a seleção olímpica do Brasil

A guarda-redes Letícia, habitual titular da equipa de futebol feminino do Benfica, integra as 18 escolhidas pela selecionadora do Brasil, a sueca Pia Sundhage, para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

Letícia, de 26 anos, chegou ao Benfica em janeiro, ajudando o clube na conquista do seu primeiro campeonato nacional e da Taça da Liga.

Entre as 18 convocadas, numa lista em que figuram as veteranas Marta e Formiga, consta também a avançada Geyse, que chegou ao Benfica em 2018/19, na época de estreia do clube no futebol feminino, e saiu em janeiro de 2020.

O Brasil foi duas vezes medalha de prata no torneio de futebol feminino em Jogos Olímpicos, ao perder nas finais de Atenas2004 e Pequim 2008, com os Estados Unidos, por 2-1 e 1-0, após prolongamento.