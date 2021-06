Melanie Santos e a presença em Tóquio'2020: «É um grande orgulho»

Melanie Santos assumiu esta quinta-feira "grande orgulho" no apuramento para Tóquio'2020, fazendo regressar as atletas lusas aos Jogos Olímpicos, após a prata de Vanessa Fernandes, enquanto João Silva antecipou o "ponto máximo" do calendário mundial.

A dupla juntou-se esta quinta-feira a João Pereira no lote de três convocados portugueses na modalidade, após garantirem vaga elegível no ranking de apuramento.

"[No triatlo], é mais fácil de gerir do que as modalidades que apuram por marca. É chato, porque temos de estar ao longo de dois anos atrás dos pontos e a manter-nos em posição qualificável, mas, por outro lado, dá-nos uma previsão mais certa do que pode ou não acontecer", lembra João Silva, em declarações à Lusa.

Para o triatleta do Benfica, "os Jogos Olímpicos são o ponto máximo, toda a gente fala nisso", e este ano é mesmo "muito acerca dos Jogos", pelo que "toda a gente está a preparar-se da melhor forma para chegar nas melhores condições".

Aos 32 anos, o triatleta natural da Benedita vai participar pela terceira vez consecutiva nos Jogos Olímpicos, depois de um nono lugar em Londres'2012 e do 35.º no Rio'2016.

Vanessa Fernandes foi a pioneira lusa na modalidade, começando com um oitavo lugar em Atenas'2004, e, quatro anos depois, conseguiu a medalha de prata na capital da China, no que foi a última presença lusa nas provas femininas.

No Brasil, foi João Pereira o que mais perto chegou dos metais, com um quinto lugar na estreia em Jogos.

Em femininos, Melanie Santos vai assumir a tocha da representação portuguesa da modalidade, que não acendia desde um dos pontos mais altos do olimpismo português, a prata de Vanessa Fernandes em Pequim'2008.

"A nível pessoal é um grande orgulho conseguir estar finalmente nos Jogos. Fiquei tão perto em 2016, depois 2020 foi adiado [para este verão, devido à pandemia de covid-19]. É um orgulho imenso. Claro que o facto de ser a primeira mulher a regressar deixa-me muito contente e dá esperança ao resto da comitiva", afirmou à Lusa a atleta, de 25 anos.

Para Melanie Santos, "não há qualquer pressão" em seguir-se a Vanessa Fernandes, que fez "um caminho muito, muito bom", pretendendo agora fazer o seu "da melhor forma possível".

"Não sinto qualquer pressão, já há a pressão normal de ir aos Jogos", assegurou a atleta, natural de Alcobaça.

Em Tóquio'2020, quer "lutar muito para trazer o melhor lugar possível para Portugal", numa estreia que se faz "em condições totalmente diferentes para todos".

"Não vai ser como todos esperávamos. O jogo está lançado, e quem conseguir que traga o melhor resultado", rematou a triatleta do Benfica.

O triatlo é a 15.ª modalidade com representação portuguesa em Tóquio'2020, aumentando o contingente de atletas nacionais para 72.

Os Jogos Olímpicos, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto.