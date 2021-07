República Checa, Itália, Alemanha e Eslovénia fecham vagas para o basquetebol de Tóquio'2020

República Checa, Itália, Alemanha e Eslovénia conquistaram este domingo as últimas quatro vagas no torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao vencerem as respetivas finais dos quatro pré-olímpicos, de Victoria, Belgrado, Split e Kaunas.

Em Tóquio'2020, num torneio que se realiza de 25 de julho a 7 de agosto, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e República Checa, o B por Austrália, Alemanha, Itália e Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e Eslovénia.

Os dois primeiros classificados de cada grupo e os dois melhores terceiros qualificam-se para os quartos-de-final, seguindo-se as meias-finais, o jogo do bronze e a final.

O último passaporte foi conquistado em Victoria, no Canadá, onde a República Checa bateu a Grécia por 97-72, com cinco jogadores a marcarem na casa das dezenas.

Patrik Auda liderou a lista, com 20 pontos, seguido por Jan Vesely, com 16, Jaromir Bohacik, com 15, Ondrej Balvín, com 14, e Tomas Satoransky (Chicago Bulls), com 12.

Nos gregos, que terão lamentado a ausência de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), os melhores foram Georgios Papagiannis, com 14 pontos, e Konstantinos Mitoglou e Giannoulis Larentzakis, ambos com 12.

Em relação aos torneios realizados na Europa, destaque para a Itália, medalha de prata em 1980 e 2004, e a Eslovénia, que se vai estrear nuns Jogos Olímpicos, já que conquistaram o apuramento em finais em que enfrentaram as seleções anfitriãs.

Em Belgrado, os transalpinos bateram a Sérvia, vice-campeã olímpica em título, por 102-95, num encontro que dominaram por completo desde o meio do terceiro período.

Achille Polonara, com 22 pontos e 12 ressaltos, foi a grande figura do cinco de Meo Sacchetti, secundado por Nicolò Mannion (Golden State Warriors), com 24 pontos, e Simone Fontecchio, autor de 21 pontos e oito ressaltos.

Nos sérvios, os melhores foram Danilo Andjusic, com 27 pontos, e Filip Petrusev, com 22.

Em Kaunas, qualificou-se a Eslovénia, para uma primeira participação nos Jogos Olímpicos, ao vencer na final a Lituânia por 96-85, liderada por um soberbo Luka Doncic.

O base dos Dallas Mavericks dominou o encontro por completo, conseguindo um triplo duplo de 31 pontos - com um em cinco nos triplos, 12 em 18 nos tiros de dois e quatro em cinco nos lances livres -, 13 assistências e 11 ressaltos.

Em 33.42 minutos, destaque ainda para o facto de Doncic, eleito naturalmente o MVP do torneio de Kaunas - prémio que recebeu das mãos da lenda lituana Arvydas Sabonis -, apenas ter cometido dois 'turnovers' (perdas de bola sem lançamento).

O '77' guiou a Eslovénia, mas não conseguiu o apuramento sozinho, tendo preciosas ajudas de Vlatko Cancar (18 pontos e cinco ressaltos), Jaka Blazic (16 pontos), Mike Tobey (13) e Zoran Dragic (nove), irmão do ausente Goran Dragic (Miami Heat).

Na formação da casa, Arnas Butkevicius, Mantas Kalnietis e Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) marcaram todos 14 pontos, enquanto Domantas Sabonis (Indiana Pacers) se ficou pelos nove.

Quanto ao pré-olímpico de Split, o vencedor foi a Alemanha, que bateu o Brasil por 75-64, graças sobretudo a um grande jogo de Moritz Wagner (Orlando Magic), com 28 pontos e seis ressaltos.

Robin Benzing, com 13 pontos, e Maodo Lo, com 10 pontos e cinco assistências, também se destacaram na equipa alemã, que não disputava o torneio olímpico de basquetebol desde 2008.

No Brasil, comandado pelo croata Aleksandar Petrovic, irmão do lendário Drazen Petrovic, destaque para os 14 pontos e quatro ressaltos de Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e os nove pontos e cinco ressaltos de Bruno Caboclo.