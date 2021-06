Tenista Pedro Sousa aumenta para 83 o número de atletas portugueses nos Jogos

A qualificação do tenista Pedro Sousa aumentou esta quarta-feira a representação lusa para 83 atletas, em 17 modalidades diferentes, para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este verão.

O tenista português, 121.º jogador mundial, vai ocupar a vaga continental atribuída à Europa para o torneio, explicou esta quarta-feira o Comité Olímpico de Portugal, podendo ter 'companhia' na representação da modalidade, caso haja mais desistências de jogadores qualificados.

Para já, a sua estreia vai dar continuidade ao ténis, que no Rio'2016 teve João Sousa e Gastão Elias no 17.º lugar do torneio de individuais, entre 64 jogadores, e no nono lugar de pares, o melhor dos registos conseguidos, seguindo as pisadas de Rodrigo Castro Pereira, que estreou o ténis português em Paris'1924.

O recordista de presenças é Bernardo Mota, que esteve em Barcelona'1992, Atlanta'1996 e Sydney'2000, ano em que também teve Nuno Marques como companhia, com Emanuel Couto nos dois anteriores.

Na segunda-feira, a Federação Internacional de Judo (IJF) divulgou o'ranking final da qualificação olímpica, confirmando a presença no torneio olímpico de Jorge Fonseca (-100 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), bronze no Rio2016, Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Os oito judocas qualificados, que igualam o recorde de participações lusas de Barcelona'1992, tornam a modalidade a terceira mais representada na comitiva nacional, apenas atrás do andebol, do atletismo e da natação.

O andebol continua a ser a modalidade mais representativa na comitiva lusa, com 14 andebolistas, depois de ter assegurado a primeira presença de Portugal na estreia oficial das modalidades coletivas de pavilhão, depois da participação no torneio de demonstração de hóquei em patins em Barcelona'1992.

Segue-se o atletismo, com 12 representantes, com as maratonistas Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira e a velocista Cátia Azevedo, nos 400 metros.

Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, que se sagraram campeões europeus em pista coberta, têm presença assegurada no concurso do triplo salto, tal como Evelise Veiga, enquanto Auriol Dongmo, igualmente campeã continental em pista coberta, vai participar no lançamento do peso.

Os também lançadores Francisco Belo, no peso, e Liliana Cá, no disco, vão estrear-se em Jogos, enquanto João Vieira, aos 45 anos, vai estar nos 50 quilómetros marcha, na sexta vez em Jogos - apesar de não ter iniciado os 20 quilómetros de marcha em Sydney'2000 -, tornando-se no segundo luso com mais presenças, a uma do velejador João Rodrigues, enquanto Ana Cabecinha assegurou vaga nos 20 km marcha.

Na natação, Portugal vai contar com sete nadadores nas piscinas nipónicas, casos de Francisco Santos, nos 200 metros costas, José Paulo Lopes, nos 800 livres, Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 estilos, a Ana Catarina Monteiro, nos 200 mariposa, Diana Durães e Tamila Holub, ambas nos 1.500 livres, sendo que esta última tem também presença garantida nos 800 livres, aos quais se juntaram recentemente Tiago Campos e Angélica André, em águas abertas.

A Missão de Portugal conta com oito lugares garantidos na canoagem, com Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, em K4 500, Teresa Portela, em K1 200, e Joana Vasconcelos, em K1 500, nas provas de velocidades, e de Antoine Launay, em slalom.

Portugal vai contar com cinco representantes nas competições de ténis de mesa, com Shao Jieni e Fu Yu, no torneio individual feminino, e no masculino com Marcos Freitas e Tiago Apolónia, aos quais se junta João Monteiro na prova por equipas, tendo João Geraldes como suplente.

A representação na modalidade iguala a dos portugueses nas competições de vela, com os repetentes Jorge Lima e José Costa, que, em 49er, foram os primeiros portugueses a assegurarem a presença em Tóquio'2020, aos quais se juntaram, já em 2021, Carolina João, de 24 anos, para a competição de Laser Radial, e os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, em 470.

O ciclismo vai contar com quatro representantes, com João Almeida e Nelson Oliveira, nas provas de estrada (fundo e contrarrelógio), Maria Martins, na pista (omnium), e Raquel Queiróx, em 'cross country' olímpico (XCO).

No equestre são também quatro as vagas asseguradas, com Luciana Diniz, nona no Rio'2016, a garantir a presença na prova de obstáculos, com Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão, em ensino.

João Silva, João Pereira e Melanie Santos vão ser os três representantes portugueses nas competições de triatlo, enquanto, na ginástica, Diogo Abreu assegurou a presença nos trampolins, e Filipa Martins vai estar na artística.

Pedro Fraga, que vai para os terceiros Jogos, e Afonso Costa asseguraram o regresso do remo nacional a Jogos, em 'double scull' ligeiro.

Gustavo Ribeiro vai marcar presença no skate, aos 20 anos, com Portugal bem marcado em desportos estreantes: no surf, vão alinhar Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira.

Rui Bragança, de 29 anos, 'carimbou' o passaporte para a sua segunda presença olímpica consecutiva, no caso para o torneio de taekwondo, na categoria de -58 kg, enquanto o tiro com armas de caça regressa com João Paulo Azevedo no fosso olímpico.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.