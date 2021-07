Últimos atletas viajam dia 28 para o Japão

Antoine Launay (canoagem de slalon) foi o primeiro olímpico luso a chegar (27 de junho) a Tóquio, mas as viagens para a capital nipónica vão-se prolongar até ao dia 28, com o voo da marcha e dos maratonistas. Até lá, começam a viajar hoje os nadadores, como Ana Catarina Monteiro, seguindo-se a vela e a ginástica (12). No dia 13 é a vez da dressage, assim como das primeiras judocas, Catarina Costa e Joana Ramos, acompanhadas de Rui Bragança (taekwondo).





Os triatletas viajam a 15 de julho, acompanhados de mais três judocas, entre os quais Telma Monteiro, assim como dos remadores Pedro Fraga e Afonso Costa, e dos atletas Nelson Évora, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona. Segue-se ciclismo e ténis de mesa (16), andebol e o skater Gustavo Ribeiro (17), o judoca Jorge Fonseca (18) e Fernando Pimenta (19).