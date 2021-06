Evanilson falha Tóquio

Evanilson ficou fora da lista de 18 eleitos de André Jardine para representar o Brasil no Jogos Olímpicos de Tóquio. O ponta-de-lança vinha sendo presença assídua nos convocados da seleção olímpica, mas, na hora da verdade, não passou dos 50 pré-convocados, tal como aconteceu com o central do Benfica, Lucas Veríssimo.

A porta do Japão está então fechada para Evanilson, mas talvez não em definitivo, uma vez que Pedro, do Flamengo, pode vir a ser impedido pelo clube que representa de estar na prova, algo que está a ser ponderado, segundo escreveu a imprensa brasileira. Se assim for, Evanilson é apontado como uma das alternativas.

A ausência do torneio olímpico possibilita ao ponta-de-lança estar presente no arranque dos trabalhos do FC Porto.