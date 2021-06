Lucas Veríssimo e Evanilson nos pré-convocados do Brasil para Tóquio'2020

Lucas Veríssimo e Evanilson fazem parte dos 50 pré-convocados do Brasil para disputar os Jogos Olímpicos, segundo lista divulgada esta terça-feira pelo portal ESPN. O duo da Liga NOS entra nos jogadores reservados por André Jardine, numa pré-convocatória na qual entram nomes de peso como Neymar, Marquinhos e Fernandinho. Estes 50 jogadores, refira-se, foram igualmente enviados para o Comité Olímpico Brasileiro com o propósito de vacinação contra a Covid-19, tal como sucedeu com as outras modalidades do país.





Desta lista, refira-se, o Brasil poderá levar três jogadores acima dos 24 anos, sendo que nos 50 nomes pré-convocados constam 11 jogadores nessa condição, incluíndo o benfiquista Lucas Veríssimo. Os outros são Alisson, Weverton, Santos, Marquinhos, Felipe, Rodrigo Caio, Fernandinho, Alison, Neymar e Gabigol.O torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 arranca a 21 de julho e termina a 7 de agosto. Por ser uma competição que não é disputada numa data FIFA, os clubes não estão obrigados a libertar os seus jogadores, pelo que a presença destes jogadores terá de ser negociada entre as federações e os clubes. A lista final será anunciada esta quinta-feira, em conferência de imprensa.Alisson (Liverpool)Weverton (Palmeiras)Santos (Athletico-PR)Gabriel Brazão (Real Oviedo)Brenno (Grêmio)Ivan (Ponte Preta)Cleiton (Red Bull Bragantino)Nino (Fluminense)Gabriel Magalhães (Arsenal)Ibañez (Roma)Marquinhos (Paris Saint-Germain)Éder Militão (Real Madrid)Felipe (Atlético de Madrid)Vitão (Shakhtar Donetsk)Rodrigo Caio (Flamengo)Luiz Felipe (Lazio)Lucas Veríssimo (Benfica)Guilherme Arana (Atlético-MG)Guga (Atlético-MG)Gabriel Menino (Palmeiras)Caio Henrique (Monaco)Emerson (Barcelona)Abner (Athletico-PR)Dodô (Shakhtar Donetsk)Bruno Guimarães (Lyon)Gerson (Marselha)Claudinho (Red Bull Bragantino)Douglas Luiz (Aston Villa)Maycon (Shakhtar Donetsk)Patrick de Paula (Palmeiras)Fernandinho (Manchester City)Liziero (São Paulo)Matheus Henrique (Grêmio)Pedrinho (Shakhtar Donetsk)Paulinho (Bayer Leverkusen)Reinier (Borussia Dortmund)Alison (Santos)Neymar (Paris Saint-Germain)Richarlison (Everton)Vinicius Jr. (Real Madrid)Rodrygo (Real Madrid)Gabigol (Flamengo)Antony (Ajax)Matheus Cunha (Hertha Berlim)Yuri Alberto (Internacional)David Neres (Ajax)Malcom (Zenit)Gabriel Martinelli (Arsenal)Evanílson (FC Porto)Pedro (Flamengo)