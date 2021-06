Halterofilismo da Roménia afastado de Tóquio'2020 devido a infrações de doping

A Federação Internacional de Halterofilismo (IWF) suspendeu a Roménia por um ano, "devido a várias infrações às regras antidoping", o que impede a modalidade deste país europeu de estar representada nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"A sanção à federação romena é motivada por cinco infrações aos regulamentos antidoping que datam de 2012 e foram cometidas por cinco atletas diferentes. Essas cinco violações são baseadas na utilização de esteroides anabolizantes", justifica a IWF.

Segundo o organismo, quatro das cinco infrações foram cometidas por representantes do país nos Jogos de Londres'2012, nomeadamente, Florin Croitoru, Gabriel Sincraian, Razvan Martin e Roxana Cocos.

A federação romena pode recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto para tentar impedir a punição, que resultou de casos detetados através do programa de reanálises do Comité Olímpico Internacional (COI) e foram anunciados em 2019.

Por motivos semelhantes, a IWF já tinha suspendido a Malásia, o Egito e a Tailândia.