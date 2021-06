Equestre: cavaleiros João Torrão, Maria Caetano e Rodrigo Torres confirmados no Ensino

Os cavaleiros João Torrão, Maria Caetano e Rodrigo Torres foram esta sexta-feira confirmados como os representantes de Portugal na equipa de Ensino para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

João Torrão competirá com o cavalo Equador, Maria Caetano com Fénix de Tineo e Rodrigo Torres com o Fogoso.

A Federação Equestre de Portugal (FEP) optou por ter dois e não apenas um elemento de reserva, para fazer "face aos constantes e muito difíceis desafios" com que diariamente se debate, "como a covid-19, herpesvírus equino e lesões, entre outros".

Assim, a Carlos Pinto, com La Gesse de Sultão de Menezes, vai juntar-se Vasco Mira Godinho, com Garret.

"Acompanharão o plano de preparação para os Jogos Olímpicos, estando assim a FEP mais bem preparada para fazer face a uma qualquer eventualidade que possa ocorrer no período que medeia entre esta convocatória e o início da quarentena que antecede a partida para Tóquio'2020", justifica.

A quota tinha sido garantida durante o campeonato da Europa de 2019, em Roterdão, pelo trio agora eleito e ainda por Duarte Nogueira.

Na prova de obstáculos, Portugal vai estar representado pela luso-brasileira Luciana Diniz.