Gustavo Ribeiro assegura presença em Tóquio'2020 na estreia do skate em Jogos Olímpicos

O skater Gustavo Ribeiro assegurou a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com o terceiro lugar no ranking de qualificação, confirmou esta segunda-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Gustavo Ribeiro, de 20 anos, ocupa a terceira posição na hierarquia, com 88.320 pontos, atrás do norte-americano Nyjah Huston (205.900) e do japonês Yuto Horigome (169.200), primeiro e segundo colocados, respetivamente.

Com a presença do skater luso, na estreia olímpica da modalidade, a Missão de Portugal vai estar representada por 69 atletas em 14 modalidades nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.