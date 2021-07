Trio português já tem adversários

O trio luso que vai competir em Tóquio já conhece os adversários da 1ª ronda. Frederico Morais ficou no heat do japonês Kanoa Igarashi, do francês Jeremy Flores e do peruano Miguel Tudela. Já Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins vão ter pela frente duas das mais poderosas surfistas em prova, a havaiana e campeã mundial em título, Carissa Moore, no caso de Teresa e a vice-campeã mundial em título, Caroline Marks, no caso de Yolanda.

Os dois primeiros classificados de cada heat avançam diretamente para a ronda 3, enquanto os outros dois são relegados para a repescagem.