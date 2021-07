Importa ir longe para Marcos Freitas

Marcos Freitas, medalha de bronze no Europeu, está com boas sensações para os Jogos Olímpicos, acreditando que o ténis de mesa pode sonhar. O madeirense foi quinto (individual) no Rio’2016 e, por equipas, Portugal ficou no mesmo posto em Londres’2012: “Tive um Europeu muito bom, motivador. Estou em boa forma, tendo realizado muito trabalho físico, ginásio, recuperação, análise do jogo adversário. Os Jogos são diferentes, com atletas de todo o mundo, mas somos fortes e, mesmo sem sermos favoritos, estivemos perto das medalhas. Tudo pode acontecer, o sorteio pode influenciar, importa entrar bem, ganhar o primeiro jogo e ir o mais longe possível. Tóquio não muda a forma de jogar, estamos habituados a provas na Ásia, desde a China à Coreia.”