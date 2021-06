Pedro Sousa e a presença em Tóquio'2020: «Há dois anos que estava a trabalhar para este objetivo»

O tenista português Pedro Sousa recebeu esta qurta-feira a confirmação da qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao ocupar a vaga continental atribuída à Europa, e revela estar a "realizar um objetivo que tinha há muito".

O jogador, de 33 anos, que está em Londres a preparar a sua estreia no quadro principal de Wimbledon, é atualmente 121.º colocado no 'ranking' ATP, mas à data do fecho da qualificação olímpica, a 14 de junho, figurava na 108.ª posição, garantindo assim a estreia nos Jogos Olímpicos.

"Estou muito contente. Era um objetivo que tinha há muito e ficou mais presente quando começou a contagem para Tóquio'2020. Receber hoje a notícia da minha qualificação foi muito bom. Fiquei muito feliz e um pouco aliviado", confessou o lisboeta, revelando ter recebido a notícia do seu treinador Rui Machado, assim que este aterrou em Londres para acompanhá-lo no All England Club.

Pedro Sousa vai suceder a João Sousa e Gastão Elias, que representaram Portugal no Rio'2016, no torneio de ténis dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, agendado entre 24 de julho e 01 de agosto.



"Há dois anos que estava a trabalhar e a jogar o mais possível para tentar atingir esse objetivo e felizmente consegui. Os Jogos Olímpicos são o ponto alto no desporto e representar Portugal numa competição destas é uma responsabilidade acrescida", sublinha.

João Sousa, que na altura do encerramento da qualificação era o número dois português, no 109.º posto da hierarquia mundial, é atualmente o quinto da lista de suplentes para o torneio individual, informou a Federação Portuguesa de Ténis, em comunicado.