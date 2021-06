Três portugueses apurados para Tóquio'2020 no triatlo com o regresso do setor feminino

O triatlo português estará representado por três atletas nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com João Pereira e João Silva, em masculinos, e Melanie Santos, no regresso luso ao setor feminino, anunciou esta quinta-feira a Federação de Triatlo de Portugal (FTP).

De acordo com a convocatória divulgada esta quinta-feira pela FTP, na sequência das quotas definidas pela União Internacional de Triatlo (ITU), João Silva, a caminho da terceira participação seguida, carimbou o passaporte com o 27.º lugar no ranking individual, com João Pereira pouco depois, em 29.º, e Melanie Santos, que assegura o regresso nos femininos depois da prata de Vanessa Fernandes em Pequim'2008, no 47.º posto da tabela, estreando-se em Jogos.

Vanessa Fernandes foi a pioneira lusa na modalidade, começando com um oitavo lugar em Atenas'2004, e passou a 'tocha' aos homens após a conquista da medalha, quatro anos depois, com João Pereira a ser o que mais perto chegou dos metais, com um quinto lugar no Rio'2016, na estreia.

O triatlo é a 15.ª modalidade com representação portuguesa em Tóquio'2020, aumentando o contingente de atletas nacionais para 72.

Os Jogos Olímpicos, adiados um ano devido à covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto.