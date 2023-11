Bárbara Timo falha bronze e fica em 5.º lugar no Europeu

A judoca Bárbara Timo terminou este sábado os Europeus de Montpellier em quinto lugar em -63 kg, depois de perder na luta pela atribuição do bronze com a kosovar Laura Fazliu.

Timo não teve argumentos contra aquela que era a grande favorita ao título, número dois mundial, e que apenas caiu para a discussão do bronze depois de um único deslize, nas meias-finais, face à eslovena Andreja Leski.

No seu combate, a portuguesa também pagou o desgaste ao longo do dia, com três idas a prolongamento, uma dos quais com mais de oito minutos de luta, enquanto a sua adversária, com menos combates, mostrou-se mais fresca.

O bronze ficou nas mãos de Fazliu, que, desta vez, não facilitou, e resolveu a questão com um uchi-mata (técnica de projeção em que o desequilíbrio é provocado pela pega, combinada com o encaixe da perna entre as pernas do adversário), a 1.26 minutos do início do combate.

Ao longo do dia em Montpellier, a judoca portuguesa tinha vencido a checa Vera Zemanova (combate de 8.19 minutos), a italiana Flávia Favorini (4.39) e, já na repescagem, a neerlandesa Joanne Van Lieshout (5.41).

Nos quartos de final, Bárbara Timo foi também derrotada por Angelika Szymanska, com uma chave de braço, numa competição em que a polaca conseguiria, posteriormente, conquistar o bronze frente à húngara Szofi Ozbas.

Portugal fecha a participação nos Europeus no domingo, dia em que competem Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

Na sexta-feira, dia de arranque da competição, a seleção lusa teve em Catarina Costa o melhor desempenho, com a judoca da Académica a repetir o vice-título de campeã europeia de -48 kg, em final em que voltou a perder com a francesa Shirine Boukli.