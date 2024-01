Grand Prix de Portugal: Miguel Gago foi o melhor português no primeiro dia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O judoca Miguel Gago (-66kg) foi o melhor dos nove portugueses em ação no primeiro dia do Grand Prix de Portugal, ao atingir a terceira ronda, enquanto Rodrigo Lopes (-60kg) perdeu logo no primeiro combate.

Na terceira edição do Grand Prix de Portugal - a primeira no Pavilhão Multiusos de Odivelas, depois de dois anos em Almada -, o contingente luso não atingiu o bloco de finais no primeiro de três dias, onde competiu um total de nove judocas portugueses.

O jovem Miguel Gago (123.º do ranking) alcançou a terceira ronda da categoria -66kg, na qual, depois de superar o alemão Martin Setz (34.º) e o marroquino Abderrahmane Boushita (31.º), perdeu com o azeri Yashar Najafov (nono) em fase de ponto de ouro.

"Estou contente, mas soube-me a pouco porque acho que devia ter ganho o combate", frisou o judoca, de 20 anos, alegando que "a decisão anterior podia ter sido diferente", o que o levava até aos quartos de final da competição, mas um ippon resolveu o duelo.

Numa sessão iniciada bem cedo, com os primeiros combates a terem início às 07:30, o destaque de hoje recaía em Rodrigo Lopes, judoca luso em zona virtual de apuramento olímpico, com o 29.º lugar no ranking, mas que saiu derrotado logo na primeira ronda.

Perante o alemão Moritz Plafky (111.º), Rodrigo Lopes sofreu um ippon e abandonou a categoria masculina de -60kg numa fase precoce, ao invés de Emerson Silva (143.º), na mesma vertente, sendo o único luso, para além de Miguel Gago, a vencer um combate.

Depois de derrotar, através de ippon, o israelita Ariel Shulman (53.º), Emerson Silva foi até ao ponto de ouro perante o uzbeque Dilshodbek Baratov (17.º), mas não foi capaz de superar o teórico favoritismo do adversário, vencedor por intermédio de um ippon.

Isenta na primeira ronda, Maria Siderot (26.ª) enfrentou Reka Pupp (sexta do mundo e segunda cabeça de série) na segunda ronda da categoria feminina -52kg, num combate que também só foi decidido no 'ponto de ouro', com um waza-ari a favor da húngara.

Francisco Bastos e João Martins, ambos em -60kg, foram afastados na primeira ronda pelos judocas italianos Andrea Carlino (43.º) e Angelo Pantano (44.º), respetivamente, como Alexandre Bucur, nos -66kg, diante do judoca azeri Kamran Suleymanov (33.º).

Na vertente feminina dos -57kg, Teresa Trindade (272.ª) perdeu através de ippon com a polaca Julia Kowalczyk (33.ª) e Mafalda Ezequiel também não levou a melhor sobre a sul-africana Jasmine Martin (49.ª), sendo relegadas da prova após o primeiro combate.

Estava previsto que Raquel Brito (44.ª) disputasse o Grand Prix de Portugal, na qual iria defrontar, na categoria de -48kg, a neerlandesa Amber Gersjes (55.ª), mas acabou por não participar, reduzindo a comitiva portuguesa na prova para um total de 26 judocas.

O Grand Prix de Portugal abre anualmente o calendário internacional e pontua para os Jogos Olímpicos Paris2024, decorrendo entre hoje e domingo no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde são esperados 644 judocas de 92 países, de acordo com a organização.

Na última edição, que decorreu em Almada, Portugal conquistou três medalhas - duas de ouro, por Bárbara Timo (-63kg) e Patrícia Sampaio (-78kg), e uma de prata, através de Rochele Nunes (+78kg) -, que se juntam às quatro arrebatadas na edição inaugural.