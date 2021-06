Mundiais: Telma Monteiro nos oitavos de final

A olímpica do Benfica, Telma Monteiro (10.ª do ranking internacional), qualificou-se esta terça-feira para os quartos-de-final do Mundial de Budapeste, ao eliminar a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª).





Apresentando-se com o estatuto de campeã europeia e medalhada com o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, Telma Monteiro conduziu o combate com muita ponderação tática, arrumando a questão no Golden Score, ao cabo de 4,50 minutos de combate.A multimedalhada judoca nas grandes competições vai encontrar na próxima eliminatória a húngara Andrea Karman (118.ª).Em atualização.