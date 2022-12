Dupla lusa entra em ação em Jerusalém

O Masters de Jerusalém conclui-se hoje com entrada em ação das olímpicas Rochele Nunes e Patrícia Sampaio, nos +78 kg e -78 kg, respetivamente. A judoca do Benfica está cotada em 12ª do ranking mundial, iniciando a prova frente à georgiana Sphio Somkhishvili (19ª). Já a atleta do Gualdim Pais (29ª) defronta na 1ª ronda a sul-coreana Jeongyun Lee (18ª).

Recorde-se que Portugal já ganhou no Masters uma medalha de bronze conquistada por Catarina Costa (-48 kg).

Telma critica

A multimedalhada Telma Monteiro, ausente do Masters devido a lesão, recorreu às redes sociais para enviar mais uma farpa à FPJ. Tudo porque o presidente destituído a 18 de dezembro, Jorge Fernandes, assina uma convocatória com a data de ontem: "Cada um tira as conclusões que quiser", publicou a olímpica.