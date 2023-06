Europeus de cadetes marcam regresso do judo ao Pavilhão de Odivelas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O judo está de regresso mais de três anos depois ao Pavilhão Multiusos de Odivelas, palco que a partir de quinta-feira recebe os Europeus de cadetes, com 20 judocas portugueses em ação.

Inicialmente a competição chegou a estar marcada para Coimbra, mas acabou por ser transferida para Odivelas, já após a mudança na liderança da Federação Portuguesa de Judo, com a eleição em abril do antigo vice-presidente Sérgio Pina.

Odivelas volta assim a receber, entre quinta-feira e domingo, um evento 'maior' da modalidade, mais de três anos depois de ter acolhido a Liga dos Campeões, então conquistada pela equipa masculina do Sporting.

"Estamos de volta, esta é uma casa do judo, a última prova foi em dezembro de 2019, com o Sporting campeão europeu", lembrou Catarina Rodrigues, diretora da Federação Portuguesa de Judo e também da União Europeia de Judo (UEJ).

Na apresentação de hoje, a antiga judoca assinalou que estes Europeus acontecem num ano exigente para o escalão, o mais jovem da modalidade, e que terá ainda o Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOGE) e os Mundiais.

"Estes Europeus vão ser o momento importante também nas qualificações para os eventos que se vão seguir", adiantou Catarina Rodrigues.

Na competição, com mais de 400 atletas, de mais de 40 países, a vertente individual decorrerá nos três primeiros dias e a de equipas mistas no domingo, com os judocas portugueses a serem acompanhados pelos treinadores Joana Ramos e António Saraiva.