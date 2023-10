Mais três medalhas para Portugal no Open Europeu de Málaga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Joana Crisóstomo foi prata e Taís Pina bronze na categoria de -70 kg do Open Europeu de Málaga de judo, com Pedro Lima no terceiro lugar em -90 kg.

Crisóstomo só cedeu na final, ante a francesa Lila Mazzarino, para ficar com a prata, tendo eliminado Taís Pina nas 'meias'. Pina triunfou, depois, ante a gaulesa Candice Lebreton no combate pelo bronze.

O outro pódio do dia para Portugal veio por Pedro Lima em -90 kg, caindo para a repescagem após ser eliminado nos quartos de final, vencendo depois dois embates para defrontar o alemão Tom Droste pelo bronze, superando-o.

Manuel Rodrigues ficou a um combate de lutar pelo terceiro lugar em -81 kg, categoria em que Guilherme Kobayashi ficou na segunda ronda. Diogo Brites ficou na mesma fase em -100 kg.

No quadro feminino, Carolina Paiva chegou aos quartos de final em -78 kg, uma ronda à frente em relação a Beatriz Moreira.

No sábado, Emerson Silva conquistou o bronze em -60 kg.