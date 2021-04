Ana Hormigo: «Queremos aproveitar ao máximo o fator casa»

Os Europeus de judo em Lisboa colocam a seleção portuguesa de 'olho' nas medalhas, mais do que no apuramento olímpico, num evento em que o fator casa faz aumentar a motivação, considerou a selecionadora.

"Queremos aproveitar ao máximo o fator casa. Mais do que os pontos, estão focados em fazerem um bom resultado", disse à agência Lusa a selecionadora Ana Hormigo, a poucos dias da competição na Altice Arena.

Ana Hormigo sabe bem o que é competir em Europeus em Lisboa, quando foi uma das medalhadas de bronze em 2008 no Pavilhão Atlântico, com Portugal a chegar às quatro medalhas, uma de ouro e três de bronze.

Para estes Europeus, a selecionadora acredita novamente nas medalhas, mas sem querer colocar uma fasquia, lembrando que muitos falam do sucesso da anterior organização em Lisboa, em 2008, mas que Istambul2011 e Praga2020 também se destacaram.

"Fala-se de Lisboa, mas Istambul também teve grandes resultados [ouro de João Pina e prata de Joana Ramos e Telma Monteiro]", lembrou Ana Hormigo, apontando também a prata de Telma Monteiro em Praga e os bronzes de Rochele Nunes e Jorge Fonseca.

Resultados importantes perante a exigência que o campeonato continental coloca, com mais de 40 países participantes, números que Ana Hormigo salientou serem superiores aos existentes em competições como o Pan-americano ou a asiática.

Nos próximos Europeus, Portugal contará com um leque alargado de judocas, numa equipa que mistura juventude e experiência, por um lado a pensar já nos Jogos Olímpicos de Paris2024, e, por outro, a contar com vários atletas em zona de apuramento para Tóquio2020.

"É dos campeonatos continentais mais disputados e ser cabeça de série é muito motivador, é muito bom. Temos a Catarina Costa (-48 kg), a Telma Monteiro (-57 kg), a Bárbara Timo (-70 kg), a Patrícia Sampaio (-78 kg), a Rochele Nunes (+78 kg) e o Jorge Fonseca (-100 kg)", indicou a selecionadora.

Ana Hormigo explica a importância desta hierarquia, capaz de proporcionar "um sorteio mais acessível" para cada um dos judocas, num campeonato de "superação física" e para o qual considera que a seleção está "preparada" e "confiante".

"Muito motivada, determinada, fizemos a preparação até quinta-feira, fomos ajustando a equipa e recuperar de alguns pequenos toques. Espero estarmos a 100% para andarmos na disputa. Queremos fazer história", disse.

A competição será a oportunidade de Telma Monteiro, a melhor judoca portuguesa de sempre, regressar aos 'tatmis', bem como Bárbara Timo e Patrícia Sampaio, atletas recuperadas de lesões.

Patrícia Sampaio, de 21 anos, importante promessa do judo português e em zona de apuramento olímpico nos -78 kg, não compete desde outubro do último ano, quando sofreu uma fratura com luxação na perna direita no Grand Slam de Budapeste.

Nos Europeus de Lisboa, Portugal contará com um total de 18 judocas, acompanhados pelos selecionadores Ana Hormigo e Pedro Soares, também eles antigos atletas e medalhados na prova continental.

Em femininos, a seleção conta com Catarina Costa (-48 kg), Maria Siderot (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e, em masculinos, com Rodrigo Lopes (-60 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), André Diogo (-66 kg), João Fernando (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Diogo Brites (-100 kg).