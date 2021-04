André Diogo eliminado ao primeiro combate no Europeu de Lisboa

O judoca português André Diogo foi esta sexta-feira eliminado na sua estreia nos Europeus, em Lisboa, ao perder na categoria de -66 kg no seu primeiro combate, diante do bielorrusso Dzmitry Minkou.

André Diogo, do Judo Clube de Coimbra, 359.º do 'ranking' mundial, começou por ter uma desvantagem de 'waza-ari', nos primeiros segundos de combate, seguida de um 'ippon' de Minkou, 39.º, ainda antes do primeiro minuto.

Nos Europeus de judo em Lisboa, a decorrerem até domingo na Altice Arena, competem 18 judocas portugueses, com o dia de hoje a ter metade em ação, entre os quais a judoca Telma Monteiro (-57 kg), cinco vezes campeã europeia.