Anri Eguditze quinto no Grand Slam de Osaca

O judoca português Anri Egutidze conseguiu este sábado o quinto lugar na categoria de -81kg do Grand Slam de Osaca, no Japão, onde Telma Monteiro, Jorge Fernandes e Nuno Saraiva caíram ao primeiro combate.Egutidze venceu consecutivamente o tailandês Masayuki Tarada, por ippon, o estónio Kristjan Toniste, por waza-ari, e o japonês Takanori Nagase, por ippon, para conquistar o Grupo B e seguir para as meias-finais.No acesso à final, o judoca luso perdeu com o japonês Takeshi Sasaki, que viria a ganhar a competição, por ippon, sendo relegado para um dos combates do bronze. Perdeu, então, perante o turco Vedat Albayrak, por waza-ari, e acabou no quinto posto.Na categoria de -73kg, Jorge Fernandes e Nuno Saraiva perderam a abrir, com o japonês Arara Tatsukawa, por waza-ari, e o russo Saian Ondar, por ippon, respetivamente.Por seu lado, Telma Monteira, a única atleta portuguesa que conquistou uma medalha -- de bronze -- nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, perdeu a abrir nos -57kg face à japonesa Haruka Funakubo, por ippon. A anfitriã chegaria ao bronze.