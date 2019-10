Anri Egutidze conquista bronze em -81 kg no Grand Slam de Brasília

O judoca português Anri Egutidze conquistou esta segunda-feira a medalha de bronze em -81 quilos no Grand Slam de Brasília, ao derrotar o russo Khasan Khalmurzaev.Depois de vencer na fase preliminar o brasileiro Guilherme Guimarães e o russo Alan Khubetsov, Egutidze falhou a presença na final ao perder diante do turco Vedat Albayrak por ippon.No combate de atribuição da medalha de bronze, Egutidze superou Khalmurzaev igualmente por ippon, num dia em que Carlos Luz, a competir nesta mesma categoria, foi eliminado logo no primeiro combate, saindo derrotado frente ao italiano Christian Parlati.O Grand Slam de Brasília arrancou no domingo, dia em que Catarina Costa conquistou a medalha de ouro em -48 quilos e em que Telma Monteiro (-57 kg), Rodrigo Lopes (-60) e Joana Ramos (-52) ficaram em quinto lugar.