No acesso à final, perdeu (wasari) com o vencedor da prova, o turco Vedat Albayrak, mas depois ganhou no Ponto de Ouro ao croata Dominique Druzeta (ippon), garantindo a medalha que lhe vai dar mais pontos para melhorar o atual 22º posto no ranking mundial.



Dos outros portugueses em combate, o olímpico Nuno Saraiva (Benfica) foi 7º classificado (73 kg), enquanto Antoine Massart (Académica) foi eliminado à primeira, no mesmo peso.



Portugal continua de vento em poupa do Grande Prémio de Agadir, em Marrocos, com Anri Egutidze a ganhar, este sábado, a medalha de bronze na categoria de 81 kg.O atleta do Sporting esteve imparável até às meias-finais, batendo o francês Nicolas Chilard e o norte-americano Ruben Martin, ambos por ippon.

Autor: Alexandre Reis