Anri Egutidze conquista medalha de bronze no GP Dushanbe

O judoca português Anri Egutidze conquistou este sábado a medalha de bronze no Grand Prix de Dushanbe, no Tajiquistão, ao vencer no combate decisivo, o seu quinto na competição, o italiano Giacomo Gamba.

Egutizde (54.º do mundo), que procura pontos que o façam subir no ranking e na qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris2024 na categoria de -81 kg, venceu Gamba (48.º) já no 'golden score', prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate.

Num combate muito tático, o judoca do Benfica conseguiu a vitória após Gamba ver um terceiro castigo, que determina a eliminação, e quando ambos, fisicamente muito cansados, já estavam tapados com dois 'shido'.

O judoca, que tem a concorrência de João Fernando na luta pelo apuramento olímpico, tinha antes derrotado em Dushanbe o uzbeque Muso Sobirov (39º), o também italiano Andrea Gismondo (227º), e, já na repescagem, o francês Tizie Gnamien (57º).

Nos quartos de final, o português perdeu com o alemão Tim Gramkow, 27.º do ranking e segundo favorito, num Grand Prix sem muitos dos principais nomes da hierarquia mundial nas 14 categorias.

Em Dushanbe, Portugal contou também na sexta-feira com Joana Diogo, que foi quinta em -52 kg, e Rodrigo Lopes, sétimo em -60 kg, e no domingo caberá a Rochele Nunes (+78 kg) fechar a participação lusa.