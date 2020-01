Anri Egutidze e Jorge Fernandes eliminados no Grande Prémio de Telavive

Os judocas portugueses Anri Egutidze e Jorge Fernandes foram eliminados esta sexta-feira no Grande Prémio de Telavive, em Israel, com o primeiro a perder ao segundo combate, e o segundo na ronda inaugural.

Egutidze, que é 20.º na qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, até entrou bem na competição, ao vencer o polaco Damian Szwarnowiecki (42.º) por 'ippon', a 2.37 minutos do final do combate.

Na segunda ida ao tatami, o judoca do Benfica encontrou o brasileiro Eduardo Santos, 24.º no apuramento e em posição elegível para Tóquio2020, que esteve sempre por cima no confronto em Telavive.

O judoca brasileiro conseguiu cedo uma vantagem de 'waza-ari', revertendo um ataque de Egutidze, logo aos 30 segundos, e no último minuto o português de origem georgiana foi mesmo afastado por 'ippon', devido a uma ação faltosa ao braço do adversário.

Mais cedo, Jorge Fernandes, a competir nos -73 kg e muito distante no ranking olímpico (82.º), perdeu com o belga Malik Umayev (86.º), por 'ippon' e já no ponto de ouro, período após os quatro minutos regulamentares.

Na quinta-feira, no primeiro dia do Grande Prémio, Telma Monteiro foi quinta classificada nos -57 kg, categoria em que fez cinco combates e acabou por perder com a kosovar Nora Gjakova, por waza-ari.

No sábado estarão nos 'tatamis' de Telavive as judocas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).