Anri Egutidze fica à beira das medalhas nos Europeus de judo

O judoca Anri Egutidze foi este sábado quinto classificado na categoria de -81 kg nos Europeus de Lisboa, ao perder no combate para a medalha de bronze com o italiano Christian Parlati, por 'ippon'.





Egutidze, 21.º do mundo, que nestes Europeus derrotou o campeão olímpico, o russo Khasan Khalmurzaev (15.º), e o campeão mundial, o israelita Sagi Muki (2.º), perdeu o combate aos 1.39 minutos do prolongamento.Esta foi a segunda vez que o judoca do Benfica, de origem georgiana, perdeu o combate pela medalha de bronze nuns Europeus, depois de também ter ficado em quinto lugar na edição de 2018, em Telavive.