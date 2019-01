Anri Egutidze foi quinto nos -81kg do Grande Prémio de Telavive

Anri Egutidze, a competir na categoria de -81 kg, foi esta sexta-feira o português mais bem classificado no Grande Prémio de Telavive em judo, ao perder no combate de atribuição de uma das medalhas de bronze.Bárbara Timo, judoca que competia pelo Brasil, estreou-se pela seleção portuguesa sem grande sucesso, já que caiu ao segundo combate dos -70 kg, enquanto que Jorge Fernandes nos -73 kg não teve sorte, já que perdeu logo ao primeiro combate com um adversário que chegaria à final.Egutidze, atual 12.º do ranking do seu escalão, somou duas vitórias por ippon, face ao israelita Rotem Maoz e o montenegrino Srdjann Mrvaljevic. Nos quartos de final foi eliminado pelo italiano Christian Parlati, campeão do mundo de juniores, por wazari.Caído para as repescagens, superou o canadiano Etienne Briand (ippon) e depois perdeu, já a lutar por medalha, com o belga Sam Chouchi, vice-campeão europeu.O belga derrubou-o com uma técnica de pernas (0-soto-gari) que o árbitro valorizou como valendo wazari, mas que depois o videoárbitro valorizou mais, para ippon, o que implicou o fim do combate.Egutidze fica assim em quinto em Telavive e iguala a classificação de Maria Siderot, quinta-feira, em -48 kg.Não correu bem a estreia de Bárbara Timo como portuguesa, com uma vitória e uma derrota, sem passar ao quadro de repescadas.Começou por eliminar a polaca Urszula Hofman, por ippon, e na segunda ronda perdeu com a holandesa Sanne Van Dijle, que chegou ao ippon já em período de 'ponto de ouro'. No final, ficou no grupo das nonas.Quanto Jorge Fernandes, perdeu com o ex-júnior italiano Giovanni Esposito, ainda sem palmarés relevante mas que aqui conseguiu progredir até à final, onde arrecadou a medalha de prata.Portugal está presente no Grande Prémio de Telavive com 11 judocas, faltando entrar em cena Patrícia Sampaio (-78 kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Rochele Nunes (-78 kg), e Tiago Rodrigues (-90 kg). Todos eles competem sábado, último dia do torneio.