Anri Egutidze na meia-final do Europeu de Judo

O luso-georgiano Anri Egutidze apareceu muito forte este sábado no Europeu de Lisboa, apurando-se para as meias-finais da categoria de -81 kg.





O olímpico do Benfica, 21.º do ranking mundial, venceu o primeiro combate (ronda 2) frente ao italiano Antonio Esposito (29.º) e depois superou o russo Khazan Khalmurzaev - campeão olímpico, europeu e medalhado em Mundial -, ambos por ippon.Na passagem às meias-finais, Anri Egutidze bateu o israelita Sagi Muki - averbou três castigos contra dois -, campeão mundial, duplo campeão europeu e 2.º do ranking.Anri vai enfrentar outros dos favoritos no próximo combate, o turco Vedat Albayrak, 3.º do ranking mundial.