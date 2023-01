Anri Egutidze opta por regressar aos -81 kg no apuramento olímpico

O olímpico português Anri Egutidze decidiu regressar à categoria de -81 kg e será neste peso que fará o que resta do apuramento olímpico para Paris'2024, disse esta segunda-feira à agência Lusa o judoca do Benfica.

"Vou ficar nos -81 kg, no apuramento para os Jogos Olímpicos, e estou muito confiante com uma categoria que é não nova para mim", explicou o judoca de 26 anos, a pouco dias de se 'estrear' numa categoria que tão bem conhece.

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, realizados em 2021, Egutidze optou então por subir de peso, aos -90 kg, num período em que o controlo do mesmo era mais complicado.

"Desci [agora] para -81 kg para ficar, porque o meu peso está muito melhor controlado comparado com o passado, decidi com os treinadores, não foi decisão só minha", explicou o judoca, sabendo que muitos dos adversários já não serão os mesmos.

Neste ciclo, já são muitos os novos judocas em -81 kg, mas Egutidze tem confiança no peso que lembra conhecer muito bem desde 2014.

Na carreira, o judoca do Benfica foi medalha de bronze nos Mundiais de Budapeste em -81 kg, em 2021, numa categoria que também lhe deu bronzes no Grand Slam Brasília (2019), no Grand Prix de Zagreb e Grand Prix de Agadir e prata no Grand Prix de Tblissi, todos em 2018.

Já após a mudança, o judoca também foi bronze em -90 kg no conceituado Grand Slam de Paris, disputado em outubro de 2021.

Nessa mesma competição, a seleção nacional contou com a medalha de ouro de Bárbara Timo, que também tinha acabado de mudar de categoria a seguir aos Jogos Olímpicos, com uma descida de -70 kg para -63 kg.

No Grand Prix de Portugal, a disputar entre sexta-feira e domingo, no Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada, Egutidze e Bárbara Timo entram em competição no sábado, dia destinado às categorias intermédias de peso.