Anri Egutidze sai desapontado dos Mundiais: «O objetivo era lutar pelas medalhas»

Depois de ser eliminado na segunda ronda dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, Anri Egutidze (-90 kg) ficou desapontado com o desfecho mas confiante que no futuro possa lutar por medalhas, apontando o caminho para o sucesso."Desilusão? Sim. O objetivo era lutar pelas medalhas, porque no Mundial passado consegui medalha, nos -81 kg. Há sempre possibilidade de ganhar medalha, confio nisso. Não aceito menos do que lutar pela medalha nas próximas competições. Quero dizer que o objetivo é lutar sempre pelas medalhas e não vou estar tranquilo se não o conseguir", disse o judoca do Benfica, que foi eliminado pelo holandês Noel Van T'End, judoca que foi campeão mundial em 2019 e que já tinha batido Anri recentemente no Grand Slam de Ulan Bator (junho)."Na Mongólia quase não conseguia puxar o braço dele com duas mãos, hoje conseguia com uma. Força não me faltou, o que faltou foi manter a força no 'golden score', a resistência. Nos -81 kg se calhar chegava, agora como são maiores, preciso de mais resistência", explicou.