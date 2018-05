Continuar a ler

Depois de vencer o mongol Gaajadamba Bayanmunkh, o sueco Robin Pacek e o belga Matthias Casse, o primeiro graças a penalizações e os outros dois por ippon, o português perdeu nas meias-finais com o russo Khasan Khalmurzaev, medalha de bronze no Mundial de 2017, ano em que venceu o Masters de São Petersburgo e o Grand Slam de Ekaterimburgo.



Frente a Khubetsov, campeão europeu de 2018, Egutidze ainda levou o combate para o ponto de ouro, mas acabou por sofrer um waza ari.



Nos -73kg, Jorge Fernandes terminou em sétimo uma prova que começou com triunfos sobre o iraniano Mohammad Mohammadi e o grego Georgios Azoidis.



O português Anri Egutidze terminou este sábado na quinta posição a categoria de -81kg no Grande Prémio de Hohhot, ao perder com o russo Alan Khubetsov no combate de atribuição do bronze.No torneio que abre a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Egutidze não conseguiu conquistar a terceira medalha desta temporada, depois do segundo lugar no Grande Prémio de Tbilisi e o terceiro no de Agadir.

Autor: Lusa