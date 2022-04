Bárbara Timo cai ao primeiro combate no Europeu

A judoca Bárbara Timo (-63 kg) não teve uma manhã feliz no Europeu de Sófia, ao ser eliminada este sábado e sair em lágrimas no primeiro combate frente à britânica Gemma Howell, onde sofreu uma imobilização.A adversária, 39.ª do ranking mundial e já com quatro vitórias no historial do frente-a-frente, foi muito superior ao longo do duelo, não dando hipótese à vice-campeã mundial (2018) e medalha de bronze no Europeu'2021, cotada no 24.º posto da lista da FIJ.A olímpica do Benfica sofreu um castigo por falta de ataque e a 41 segundos do final foi imobilizada.Também João Crisóstomo (Lusófona) perdeu o primeiro combate nos - 73 kg.Ainda em prova está João Fernando (-81 kg), do Sporting, que folgou na primeira ronda.