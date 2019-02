Bárbara Timo conquista bronze em Paris

A luso-brasileira Bárbara Timo estreou-se este domingo com a conquista de uma medalha na Seleção Nacional, ao ganhar o bronze no Grand Slam de Paris, na categoria de 70 kg.É a 13ª medalha conquistada por Portugal na história daquele que é considerado o melhor torneio do mundo e que coloca a judoca do Benfica na rota da qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, já que irá entrar nos lugares cimeiros do ranking mundial.Bárbara Timo, que no final não conseguiu conter as lágrimas de alegria, teve uma dura tarefa durante a prova, vencendo a mongol Baasanjargal Bayarbat na 1ª ronda, a brasileira Maria Portela na 2ª e a francesa Fanny Estelle Posvite na 3ª, todas por ippon, excetuando a adversária gaulesa (wasari).A benfiquista qualificou-se para as meias-finais ao bater a canadiana Kelita Zupancic, perdendo depois com a japonesa Yoko Ono, ambos por resultado por ippon.No combate pelo bronze, Bárbara Timo imobilizou a marroquina Assmaa Niang.Quanto aos outros portugueses em prova, a luso-brasileira Rochele Nunes foi 7ª (+78 kg), enquanto Anri Egutidze (81 kg) e Patrícia Sampaio (78 kg) apenas venceram um combate. Jorge Fonseca (100 kg) e Yahima Ramirez (78 kg) foram eliminados à primeira.2018 Bárbara Timo (70 kg) Bronze2017 Jorge Fonseca (100 kg) Bronze2015 Célio Dias (90 kg) Bronze2015 Telma Monteiro (57 kg) Ouro2012 Telma Monteiro (57 kg) Ouro2011 Telma Monteiro (57 kg) Bronze2008 Telma Monteiro (52 kg) Bronze2007 Telma Monteiro (52 kg) Prata2004 João Pina (66 kg) Bronze2002 Nuno Delgado (81 kg) Bronze1998 Pedro Soares (100 kg) Ouro1996 Pedro Soares (100 kg) Prata1993 Sandra Godinho (78 kg) BronzeResumo: 3 Ouro, 2 Prata, 8 Bronze