Bárbara Timo conquista bronze no Grand Slam de Antalya

Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de bronze no segundo dia do Grand Slam Antalya, na Turquia.





Bárbara Timo (-63 kg) estreou-se no único combate da primeira ronda, onde superou a sul-africana Anastasiya-Alexandra Nenova, por ippon, após cerca de um minuto e meio. Voltou a impor-se no encontro seguinte, sobre a espanhola Cristina Cabana Pérez (nº 13 do ranking mundial), pontuando ‘wazari’ antes do ‘ippon’ final, em apenas 25 segundos.Nos oitavos-de-final, ultrapassou a jovem romena Florentina Ivanescu (39ª), por ‘wazari’. Encontrou a nº 2 do mundo, Lucy Renshall, da Grã-Bretanha, nos quartos-de-final. A atleta britânica, que venceu a última edição da prova, acabou por pontuar ‘ippon’ e afastar Bárbara da semifinal. A portuguesa regressou às vitórias na repescagem, contra nº 6 do ranking mundial - Ketleyn Quadros, por acumulação de ‘shidos’ da brasileira, após 48 segundos de golden score.Na luta pelo pódio, perante a nº3 do mundo - Anriquelis Barrios, começou melhor e chegou à vantagem por ‘wazari’. A um segundo do fim do tempo regulamentar, a venezuelana conseguiu igualar o marcador e levar o combate para ‘golden score’. Nessa fase, a portuguesa mostrou-se mais forte e conseguiu pontuar o segundo ‘wazari’, após 1 minuto e 42 segundos. Com este resultado, Bárbara Timo conquista a Medalha de Bronze.

Na categoria -81 kg, João Fernando somou a sua primeira vitória contra o mongol Erdenebayar Batzaya, pontuando ‘wazari’ após 1 minuto e 23 segundos de ‘golden score’. Na ronda seguinte, voltou a triunfar, eliminando o finlandês Oskari Makinen (que no início do ano conquistou Prata no Grand Prix de Portugal) por ‘ippon’, no segundo minuto do ‘golden score’. O encontro dos oitavos-de-final, perante o turco Vedat Albayrak, nº 3 do ranking mundial, voltou a ser equilibrado e decidido no ‘golden score’. Nos primeiros segundos desse período, o português foi penalizado com o terceiro ‘shido’ e a vitória foi para o atleta da casa. Com este resultado, João Fernando termina no 9º lugar.

Recordamos que no primeiro dia da prova, Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg) ficaram perto do pódio, alcançando o 5º lugar.

A Seleção Nacional Portuguesa presente na prova que antecede o Campeonato da Europa de Judo – Sofia 2022 (29 abril a 1 de maio), é composta por 9 Atletas: Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), Francisco Mendes (-60 kg), João Fernando (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), que são acompanhados pelos Treinadores Pedro Soares e Ana Hormigo.

Este domingo, último dia do evento, entram nos tatamis as categorias mais pesadas, nomeadamente, -78 kg e +78 kg femininas e -90 kg, -100 kg e +100 kg masculinas. Patrícia Sampaio e Jorge Fonseca são os 2 Judocas que encerram a participação portuguesa na prova. As eliminatórias têm início marcado para as 09h30 locais (07h30 em Portugal Continental).