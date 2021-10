Bárbara Timo conquista o ouro no Grand Slam de Paris

A olímpica Bárbara Timo estreou-se, este sábado, de forma gloriosa na categoria de 63 kg, ao conquistar a medalha de ouro no Grand Slam de Paris, o mais prestigiado torneio do circuito mundial.





A judoca do Benfica, que se despediu em Tóquio’2020 dos 70 kg em 21.º lugar no ranking mundial, bateu na final (wasari no Golden Score) a britânica Lucy Renshall (14.ª), naquela que foi a 15.ª medalha de Portugal no historial da competição da capital francesa.Apenas Telma Monteiro (campeã em 2012 e 2015) e Pedro Soares (1998) tinham conseguido chegar ao ouro, sendo que Bárbara Timo é também, para além da dupla citada, a terceira atleta do judo português a ganhar mais de uma medalha em Paris, depois do bronze conquistado em 2019.Até à final, Timo venceu a mongol Gankhaish Bold (22.ª mundial), a espanhola Cirstina Cabana (23.ª) e a polaca Angelika Szymanska (38.ª), todas por ippon.A olímpica Catarina Costa, que fora 5.ª nos Jogos de Tóquio'2020, também esteve em bom plano, alcançando o 5.º lugar na categoria de 48 kg.