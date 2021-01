Bárbara Timo e Anri Egutidze eliminados no Masters de Doha

Os portugueses Bárbara Timo e Anri Egutidze foram esta terça-feira eliminados no Masters de Doha, competição que reúne no final de cada época os judocas mais bem classificados da modalidade, no 'top-36' de cada categoria.

Anri Egutidze foi o primeiro a entrar em ação, com o judoca do Benfica a vencer no primeiro combate de -81 kg o catari Khalil Rebahi, por 'ippon' e após três castigos ao adversário, acabando por perder de seguida com o holandês Frank de Wit.

De Wit, sétimo no 'ranking' mundial da categoria, tinha apenas defrontado uma vez Egutidze (19.º), em 2015, em Coimbra, nas categorias juniores, com um triunfo para o português de origem georgiana.

Bárbara Timo (13.ª no 'ranking' de -70 kg) não conseguiu mais do que um combate, com a judoca vice-campeã mundial em 2019 a perder frente à sul-coreana Seongyeon Kim (28.ª), num combate que se arrastou até ao ponto de ouro, o prolongamento.

Na segunda-feira, no primeiro dia do Masters, Telma Monteiro (-57 kg) e Catarina Costa (-48 kg) terminaram a competição em quinto lugar, enquanto Joana Ramos (-52 kg) perdeu ao segundo duelo.

A participação portuguesa na competição prossegue na quarta-feira, no último dia, com a entrada em cena de Rochele Nunes (+78 kg) e do campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg).